Correísmo revela sus carta para las elecciones 2021

El expresidente Rafael Correa se presentará como candidato a la Vicepresidencia junto al economista y exministro de su Gobierno, Andrés Arauz, en las elecciones de febrero próximo.

Así lo informó este lunes 17 de agosto, el líder de uno de los partidos de su coalición UNES, Jimmy Jairala, a través de la red social Twitter.

El titular de Centro Democrático adelantó que la fórmula presidencial será presentada formalmente mañana martes y explicó: "Esta plataforma ha priorizado la necesidad de acometer en los graves problemas económicos del país".

“Fue nuestra carta bajo la manga, se habían especulado algunos nombres y él (Arauz) era el menos visible (…) se los va a lanzar como Centro Democrático (CD) y no como Fuerza Compromiso Social”, comunicó la directora nacional de Fuerza Compromiso Social (FCS), Vanessa Freire, a El Comercio.

Correa, quien tras terminar su mandato en 2017 se mudó con su familia a Bélgica, país del que es oriunda su esposa, tiene orden de prisión preventiva por el caso del secuestro a Fernando Balda y en el caso Sobornos tiene condena de ocho años por cohecho, sentencia que se encuentra en casación, a la espera de que se confirmen los jueces que analizarán ese procedimiento.

¿Quién es Andrés Arauz?

Andrés Arauz Galarza, nació en 1985 en Quito, es un economista licenciado por la Universidad de Michigan (Ann Arbor, Míchigan, Estados Unidos) y especialista en Economía Pública.

Además del idioma español, domina el inglés, el francés y el ruso.

Ocupó diversos cargos en la Administración Pública de Ecuador, entre ellos el de ministro coordinador de Conocimiento y Talento Humano.

Como investigador ha participado en grupos de trabajo de CLACSO, Banco Central de Ecuador y la Escuela de Política Pública Gerald Ford y el Instituto de Investigación Social, estos dos últimos centros dependientes de la Universidad de Míchigan.

Entre sus publicaciones académicas figura “Ecuador’s Experience with Internationa Investment Arbitration” (]The South Centre, Ginebra, Suiza); “A Minimum Cooperation Consensus for a South American Fordist Pact” (Red por la Justicia Fiscal-Tax Justice Network, Gran Bretaña); “Account Regulations and the Trading System” (Universidad de Boston) o “Microestructura del mercado de valores ecuatoriano: propuestas para financiar el desarrollo nacional” (Flacso, Ecuador).

Andrés Arauz es fundador e investigador del Observatorio de la Dolarización, una página web en la que se difunden ensayos e investigaciones sobre la dolarización de las diferentes economías nacionales y sus efectos.