Detalles Publicado el Lunes, 17 Agosto 2020

El asambleísta Héctor Yépez informó este lunes que se enteró que CREO decidió que su persona no participe por la lista del movimiento para la próxima elección y entonces considera que "uno no debe permanecer donde no es bienvenido". No obstante, aún no ha tenido una notificación formal.

Pese a ello, dice que continuará con sus principios: "defendiendo la vida, la familia, enfrentando el reparto de hospitales, defendiendo el bolsillo de la gente; me mantendré en la línea en la que he venido trabajando por 3 años".

Por otro lado, dijo que le consta que ha habido reparto de hospitales a legisladores porque le preguntó al ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, en una comparecencia y él dijo que efectivamente esto había dado.

Considera que la Fiscalía debe investigar a las exministras de Salud, Verónica Espinosa y Catalina Andramuño, a Paul Granda que manejaba el IESS y a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, que dirige los diálogos políticos. "Robarse la salud no es solo corrupción, es asesinato". (PMB)

