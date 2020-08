1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 100% (1 Vote)

Detalles Publicado el Lunes, 17 Agosto 2020

El vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), considera que la falta de decisiones de carácter administrativo y técnico, y también las decisiones que se toman en esas mismas áreas, pueden complicar seriamente la eficiencia y transparencia del proceso electoral del 2021.

“Tengo que expresar mi preocupación sobre las plataformas tecnológicas del CNE, hay atrasos significativos (…) Esta vez las elecciones pueden no ser transparentes, pero aún se puede corregir”, dijo en entrevista con Carlos Vera en Max TV.

Señala que la institución se ha venido manejando bajo el concepto del hiperpresidencialismo. "Es la presidente quien viene tomando las decisiones administrativas, económicas y técnicas del CNE".

"Yo no me siento responsable de que 11 de cada 100 personas no confíen en la función electoral. No puede el CNE estar sometido a subordinaciones de carácter político, esto afecta la credibilidad de la institución", aseveró.