Sábado, 15 Agosto 2020

La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, que preside Jimmy Candell Soto, con el voto unánime de los once legisladores presentes, resolvió insistir ante el presidente de la Asamblea, César Litardo Caicedo, ponga en conocimiento del Consejo de Administración Legislativa (CAL) la solicitud de juicio político en contra del ministro de Finanzas, Richard Martínez Alvarado, por el recorte del presupuesto para la educación y la falta de pago a becarios y posgradistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

El organismo, frente a una nueva excusa del Secretario de Estado, quien había sido convocado para que explique las razones técnicas del retraso en el pago de los valores adeudados a los becarios ecuatorianos en el país y en el exterior, así como a los médicos posgradistas e internos rotativos, rechazó la actitud del economista Martínez, debido a su obligación de rendir cuentas ante la Asamblea Nacional, por mandato constitucional y legal.

La comisión solicita al Presidente de la Legislatura que incorpore como punto del Orden del Día, en una de las próximas sesiones del Pleno, la inmediata comparecencia, en forma personal e indelegable, del ministro de Finanzas, Richard Martínez, a fin de que informe sobre los recursos no transferidos de los diferentes programas de becas, incluyendo a aquellos dirigidos a los médicos posgradistas.

Tanto la resolución, cuanto las denuncias de los distintos gremios de becarios, posgradistas e internos rotativos sobre la falta de pago de los valores adeudados, serán remitidas a la Secretaría como pruebas para el proceso de juicio político.

Testimonios

Durante la sesión del organismo legislativo, representantes de las distintas organizaciones de becarios y posgradistas expusieron la situación por la que atraviesan desde hace varios meses, inclusive antes de la pandemia, como en el caso de los becarios de Canadá, quienes están a punto de perder su visa de estudiantes, por la falta de pago de las colegiaturas, desde septiembre de 2019, según refirió Christian Álvarez.

Mientras, Vinicio Moya, a nombre de los becarios internacionales, subrayó que viven una situación insostenible, al punto que muchos de sus compañeros han tenido que retornar al país, al no poder solventar los gastos relacionados con sus estudios, por la falta de pago de los compromisos asumidos por el Estado ecuatoriano. “Hemos tenido que acudir a préstamos, nuestros familiares han tenido que procurar créditos y hasta vender sus pertenencias para ayudarnos con nuestros compromisos económicos”, dijo.

Daniela Mullitasig, becaria en Chile, explicó que se adjudicó este beneficio en 2018 y viajó junto a su hijo. Hoy, ha estado a punto de ser desalojada de su vivienda, no ha podido cumplir con los pagos de colegiatura, por lo cual se vio obligada a acudir a la Justicia Constitucional con una demanda de vulneración de derechos, que fue acogida pero el Ministro de Finanzas no asistió a la audiencia respectiva. Añadió que su madre, quien es maestra, tuvo que acudir al Fondo de Cesantía del Magisterio y a otras instancias para acceder a créditos y poder ayudarla.

Entre tanto, Diego Patricio Tenicota, de los becarios nacionales, subrayó que en el caso de quienes estudian en Ecuador el retraso no es de cuatro ni de ocho meses, son 18 meses que no reciben ni un solo centavo. “Ya no estamos en condiciones de solicitar o de pedir que el Estado tenga la buena voluntad de pagar, tenemos que exigir el cumplimiento de nuestros derechos y, si es necesario, saldremos a las calles para reclamar el trato que merecemos”, agregó.

Para Santiago Zúñiga, representante de los médicos posgradistas, se perdió toda la estructura de respuestas, porque los ministros de Salud y de Trabajo dicen que ya han cumplido con su función y solo depende del ministro de Finanzas ejecutar los pagos pendientes. Sin embargo, han pasado 23 días del plazo establecido en la Ley de Apoyo Humanitario y, hasta ahora, no se verifica ningún arreglo.

Jimmy Candell, titular de la mesa, agradeció a los delegados de los gremios de becarios, así como a sus colegas legisladores por haber escuchado el clamor de los estudiantes y reiteró el compromiso de la Comisión de Educación de agotar todas las instancias pertinentes, incluido el Pleno de la Asamblea, para que el Ministerio de Finanzas dé respuesta a las demandas de miles de becarios que afrontan una grave situación, debido a la falta de pago de los estipendios, que son obligaciones asumidas por el Estado ecuatoriano.