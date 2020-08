1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Viernes, 14 Agosto 2020

El ministro del Trabajo, Andrés Isch, anunció este viernes, en entrevista con Carlos Vera, que casi 300 mil contratos formales-entre marzo y julio- terminaron.

Sin embargo, recalcó que, en ese mismo lapso, se incorporaron cerca de 130 mil nuevos contratos.

Menciona que los datos del INEC muestran una realidad más amplia y preocupante, ya que consideran a la población informal. "En este año hemos perdido 9.5% de empleo y ha aumentado el subempleo".

"Todo lo que estamos viviendo por la bajada de precios del petróleo, las limitaciones en la exportaciones, en el comercio y demás actividades", apuntó.

Para Isch, lo más preocupante es la caída del porcentaje de la población económicamente activa, la cual pasó de un 65% a un 60% en el mes de junio. "Hay personas que no salen a buscar trabajo y ya no quieren hacerlo, porque no sienten que tienen la oportunidad de encontrarlo".

“En el Ministerio de Trabajo creamos nuevas políticas para solventar esta crisis; se han perdido empleos y también la gente deja de buscar trabajo porque ha perdido la fe”, agregó.