Detalles Publicado el Viernes, 14 Agosto 2020

Pablo Romero, exsecretario de la Senain, fue declarado culpable como autor mediato de plagio o secuestro agravado del activista Fernando Balda ocurrido en 2012 y condenado a nueve años de cárcel.

Los jueces Iván León, Dilza Muñoz y David Jacho también dispusieron la publicación del fallo en uno de los diarios de mayor difusión nacional y disculpas públicas a la ciudadanía a través de un medio de comunicación de alcance nacional, a cargo de Pablo R. Q.

Además, el sentenciado deberá colocar una placa en la institución que reemplaza a la Senain, con el siguiente texto: «El sistema de Inteligencia y Contrainteligencia del país jamás puede estar designado a perseguir a ciudadanos, sino a protegerlos».

Esta es la resolución que dio a conocer el Tribunal, la mañana y tarde de este 14 de agosto, en la reinstalación de la audiencia de juzgamiento, que se desarrolló vía telemática.

Según los magistrados, a través de las pruebas, Fiscalía demostró la materialidad de la infracción y la participación del sentenciado en el secuestro de Fernando Balda, quien fue víctima de malos tratos durante el mismo.

También se probó que el delito se ejecutó con recursos públicos provenientes de la cuenta de gastos especiales de la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) y que fue coordinado desde Ecuador por el extitular de esa Institución.

Además, con su actuación, Pablo R. Q. atentó contra un bien jurídico protegido: la libertad ambulatoria de Fernando Balda.

El secuestro de Balda fue ejecutado por cinco personas, que fueron sentenciadas a sesenta meses de prisión en Colombia. El hecho fue observado por varios taxistas, quienes alertaron a las autoridades policiales, que efectuaron un operativo, ubicaron el vehículo y lo rescataron.

En Ecuador, los exagentes de Policía Raúl Ch. y Diana F. fueron condenados a veintiún meses de pena privativa de libertad por este caso.

"La sentencia de 9 años de prision por secuestro agravado que declaró la culpabilidad del exsecretario de inteligencia Pablo Romero es la más importante hasta ahora, es el eslabón que enlaza la cadena de mando criminal entre los ejecutores de mi secuestro y el expresidente Rafael Correa", dijo Balda.

Señaló que la lucha ha sido dura, "he esperado ocho años para que se empiece a hacer justicia; esta resolución judicial es la muestra que nada es imposible cuando se obra con la verdad. No soy hombre de odios, soy perseverante, aunque es mí derecho nunca exigí indemnización, solo quiero justicia como precedente para que lo que me hicieron a mí no le suceda nunca a nadie más".

#AHORA | #CasoBalda: en la @CorteNacional, se reinstala audiencia de juicio contra Pablo R. Q. por el presunto delito de secuestro. Hoy, el Tribunal informará su sentencia. A la diligencia asiste el fiscal general subrogante, Wilson Toainga. #FiscalíaContraElDelito pic.twitter.com/gyIIqjMksS — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) August 14, 2020