Detalles Publicado el Miércoles, 12 Agosto 2020

La organización de la sociedad civil Fundamedios, y el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación (órgano estatal) expresaron su preocupación por la amenaza que hiciera Jacobo Bucaram, hijo del expresidente de la República, Abdalá, en contra del caricaturista de diario El Universo, Xavier Bonilla, conocido como 'Bonil'.

Bonilla dice que los insultos o amenazas no las tomamos con mucha seriedad porque son exabruptos y por regla general, no suelo contestar.

"Me enteré de esto porque un amigo me compartió una captura de pantalla, pero fue FUNDAMEDIOS quien hizo eco y me parece que resultó bien", dijo.

"Uno debe escoger sus contrincantes y hay ocasiones en que se puede responder ciertos twits, pero, con una persona con pocas luces, no tendría sentido porque sería como discutir con un ladrillo o un zapato. Ese lenguaje y proceder son de un delincuente", apuntó.

Menciona que los personajes que se creen salvadores de la patria, se ofenden porque se desdibuja su imagen gloriosa, esto es un tema de ego y de vanidad. "La caricatura duele cuando hay un poquito de verdad".

