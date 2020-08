1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Viernes, 07 Agosto 2020

El ministro de Salud Pública, Juan Carlos Zevallos, lideró las brigadas médicas en la comuna de Lumbisí, al oriente de Quito, para estimar el contagio comunitario durante la emergencia sanitaria y realizar un estudio de seroprevalencia de COVID-19. Además, recorrió los centros de salud de la zona para verificar que se cumplan los protocolos y determinar las necesidades actuales.

Está previsto que hasta este domingo 9 de agosto, se apliquen 2.000 pruebas rápidas a personas mayores de 18 años, en 19 parroquias urbanas y rurales de la capital, para lo cual se han desplegado 50 brigadas médicas.

El ministro Zevallos ratificó el compromiso de tener una muestra representativa que determine la seroprevalencia en Quito. “Eso quiere decir cuánta gente se ha contagiado y ha desarrollado inmunidad. Es un factor extremadamente importante como política pública, para saber qué debemos seguir haciendo en términos de intervención”, señaló.

María Juliana Quishpe, de 68 años, y María Laurentina Chaguezac, de 63 años, fueron dos de las beneficiarias de las brigadas. Ambas mostraron su optimismo y satisfacción por el trabajo realizado por el personal de salud.

“Es una forma de saber si tengo o no este virus, aunque no he tenido ningún síntoma, ni dolencia y tampoco en mi familia hay contagiados”, dijo Quishpe a los medios de comunicación.

Por su parte, María Laurentina se sometió a la prueba porque entre sus familiares existen dos casos positivos de COVID-19. “No he tenido ningún contacto con ellos, pero gracias por haber venido y ayudarnos”, mencionó.

El Ministro Zevallos resaltó la participación de la comunidad en este tipo de programas. “La corresponsabilidad social es fundamental para contener la diseminación del virus”, puntualizó.

Este viernes 7 de agosto, los médicos continúan con su trabajo en los barrios Nueva Aurora, Ciudadela Ibarra, Pueblo Unido, Venecia, Caupicho, Chillogallo, Asistencia Social, Magdalena, Yaruquí y Conocoto.

Además, las brigadas médicas están activadas en el resto del país, especialmente en las provincias de Guayas, Azuay y Santo Domingo de los Tsáchilas.