Detalles Publicado el Miércoles, 05 Agosto 2020

Debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19, el sector turístico del Ecuador habla de más de 1.692 millones de dólares en pérdidas, alrededor de 25.000 empleos directos que se eliminaron y 10.000 establecimientos cerrados.

Así lo afirmó Holbach Muñetón, presidente de la Federación de la Cámara de Turismo, al tiempo que denunció que el crédito “Reactívate Ecuador” que se otorga a través del Banco del Pacífico es una farsa, pues se piden garantías inexistentes con la crisis económica y además el interés que se cobra respecto a otros países es alto pues se ubica en el 4.5%, mientras en Perú está al 2.5% a cinco años plazo: “Además le dicen que no es sujeto de crédito porque está endeudado en otros lados como CFN”.

"La Ministra de Turismo debería renunciar, aquí falta gestión (...) El crédito del Banco Pacífico es una farsa (...) Le dije al presidente que con que las deudas que tenemos las pasen para el 2022 hasta que eso empiece a recuprarse, tendremos una tranquilidad", apuntó en entrevista con Pichincha Universal.

Asegura que no hay un trabajo planificado, no hay trabajo en equipo. "Ya cuando se ven ahogados, cambian de fecha y no entienden que cuando una autoridad da una fecha, hay toda una logística detrás de eso, comprar, activar a la gente".

"Nosotros estábamos de acuerdo con esta apertura, pero el problema es que seguimos con incertidumbre. Primero era el día 22, luego pasó al 5, ahora se está hablando del 25; a última hora se dice que la decisión la toma el alcalde. No hay planificación, no hay profesionalismo", dijo.