Detalles Publicado el Miércoles, 05 Agosto 2020

La secretaria técnica de Planifica Ecuador, Sandra Argotty, cumplió este miércoles una importante agenda en la provincia de Guayas, con el objetivo de revisar las acciones de planificación y estrategias de reactivación en el territorio.

Como parte de su visita, la autoridad recorrió las instalaciones de Poligráfica, ubicadas en el cantón Durán, con el fin de conocer el proceso de producción gráfico y, a la par, constatar las acciones de inserción laboral y reactivación económica que la empresa está implementado después de la emergencia sanitaria.

Argotty reconoció la importancia que tiene la tradicional industria -con más de 45 años en el mercado- en la generación de empleo, ya que cuenta con 1.500 empleados; esto beneficia el desarrollo de la provincia y el país.

La secretaria Argotty también ofreció entrevistas en dos medios de comunicación de Guayaquil, Radio Morena y el programa “Un café con Jimmy Jairala”, de Teleradio.

En diálogo con los periodistas, la titular de Planifica Ecuador resaltó la importancia de planificar y contar con nuevas estrategias para el país: “Tenemos que planificar y cambiar la estrategia, por una que sea flexible y se pueda medir (…). Con la pandemia nos empezamos a dar cuenta de la diversidad que tenemos como país y también los limitantes. Tenemos que pensar hacia dónde nos vamos a redirigir para reactivarnos y empezar a funcionar”.

Sandra Argotty explicó el rol que cumple la actual Secretaría Técnica de Planificación: “En su época, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades) fue interesante, pero era otro momento y las situaciones cambian. Es cierto que si no planifico, no funciono, pero también debo salir al territorio. Hicimos el cambio en ese sentido, empezamos a trabajar mucho más en territorio y menos en escritorio. Estas semanas hemos cubierto el país, ni siquiera la época de pandemia nos ha detenido. Puedo planificar cuando el ciudadano me cuenta su necesidad”.

Añadió que “la única manera de saber qué necesitan la ciudadanía y las comunidades es en el territorio. Conectarnos con nuestros alcaldes, con las juntas parroquiales y saber cómo podemos apoyar. Esa es, justamente, la articulación que realiza Planifica Ecuador”, sostuvo.

Argotty informó que, en estos momentos, la entidad está trabajando con la asistencia de Naciones Unidas y otras entidades en levantar información sobre los impactos de la pandemia en el país: “Los ministros y los ministerios están definiendo, desde sus propias competencias, la crisis que ha tenido cada sector con la pandemia. La información que se ha levantado será enviada al COE Nacional. Ha sido un trabajo muy fuerte el que hemos venido realizando”.

Destacó que uno de los puntos más importantes a impulsar en la pospandemia es la reactivación del sector productivo: “Ahora tenemos que ver cómo nos vamos a levantar como país y reactivar la parte productiva, a dónde vamos a ir. Yo puedo cuidar mi salud, puedo cuidar la parte de educación, pero debo tener el dinero suficiente. La reactivación productiva del país va a eso. Estamos trabajando muy de cerca el Gobierno Nacional, la empresa privada, la academia y las alcaldías. Ese es el trabajo en equipo que vamos a aterrizar en el territorio”.

Indicó que, actualmente, los ministros están trabajando en proyectos priorizados y que se cuentan con recursos internacionales para la pospandemia. “La reactivación del Ecuador depende de qué proyectos presentamos, de cómo se los van a manejar adecuadamente, a fin de que el país comience a salir. No es una construcción de la noche a la mañana”.

Con respecto al trabajo que se realiza con los gobiernos autónomos descentralizados (GAD), Argotty señaló que los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) deberán tomar un giro después de la pandemia: “Estamos trabajando con los alcaldes para saber cómo avanzan sus planes de desarrollo y cómo van a ordenar nuevamente su territorio en pospandemia. Si alguien pensó en construir una cancha, lo siento, deberá cambiar de prioridad. Ya no puedo tener tanta gente en los mercados, se debe revisar la manipulación de alimentos, las medidas de bioseguridad en los mercados, los centros de acopio. Señor alcalde: es la oportunidad de hacer un giro en la planificación; tiene la oportunidad de caminar hacia otro reto y corregir el desarrollo y ordenamiento en el territorio”, puntualizó.