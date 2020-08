1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 100% (1 Vote)

Detalles Publicado el Martes, 04 Agosto 2020

El exconsejero presidencial, Santiago Cuesta, rindió su versión la tarde de este 4 de agosto, dentro del caso de presunta delincuencia organizada en el Hospital de Pedernales.

A su salida, defendió la inocencia de Daniel Mendoza, quien está vinculado a este proceso y cumple una prisión preventiva.

"Me da pena porque yo lo consideraba un futuro político, un líder (...) Yo creo que el señor Mendoza es un hombre honesto y me lo tendrá que demostrar la justicia que no lo es", dijo.

Indicó que durante su gestión recibió llamadas para solicitar trabajo. "Desgraciadamente las funciones que me otorgó el Presidente son totalmente distintas (...) Yo no soy de los que ha puesto un solo puesto de trabajo".

Menos de una hora duró la versión del exasesor presidencial Santiago Cuesta en @FiscaliaEcuador, por el caso del hospital de Pedernales. Señala que @DanielEsTuVoz, detenido e investigado por delincuencia organizada, es su amigo y defendió su"inocencia". pic.twitter.com/WPlLLh4m5I — Paul Romero (@mromerorivera) August 4, 2020