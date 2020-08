El Universo de Guayaquil

El movimiento indígena se fracciona por la elección de sus precandidatos a la Presidencia de la República, que correrán en las elecciones generales de febrero del 2021.

Desde la cabeza de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) hay descontento con la elección en su movimiento político Pachakutik (PK), de Yaku Pérez Guartambel, como su precandidato a la contienda electoral.

El jueves en la noche, PK en una reunión virtual de su consejo político, sin la presencia de la Conaie, designó con 26 votos a favor, seis en contra y una abstención a Pérez, prefecto de Azuay, como su precandidato, de una terna compuesta por Leonidas Iza, presidente del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC) y Salvador Quishpe, exprefecto de Zamora Chinchipe.

Al conocer la decisión, la Conaie enseguida informó en su cuenta de Twitter que realizará un consejo ampliado el próximo 6 de agosto con tres puntos. El principal: "definición de respaldo a la candidatura presidencial del movimiento indígena con toda la estructura".

El presidente del colectivo, Jaime Vargas, reconoció días atrás en una entrevista en radio Huancavilca, que no rechazan a Pérez, pero quieren que termine su mandato de prefecto.

"No es que están rechazando (las bases), son opiniones, propuestas que se están dando... El compañero Yaku tiene que terminar el mandato que le dieron, la provincia, el pueblo de Azuay. Hay una propuesta, un plan de gobierno, porque si sale sería un riesgo perder una prefectura de PK", se justificó.

Aunque él desistió de ser uno de los precandidatos, se conoce que estaría respaldando la candidatura de Iza, con quien encabezaron las protestas de octubre del 2019, que los catapultó en el escenario electoral.

El viernes pasado, en un acto proselitista organizado por las bases indígenas de Cotopaxi para proclamar a Iza como su precandidato, varios dirigentes cuestionaron a Marlon Santi, coordinador nacional de PK. "¡Déjese de cosas!" o "¡Déjese de h...", le gritaban desde la tarima.

Javier Aguavil, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Costa (Conaice), filial de la Conaie, cree que la decisión interna electoral le corresponde a PK, y cuestiona la postura de sus compañeros.

Relató que han dado seguimiento a las reuniones que mantiene el movimiento político en la selección de sus precandidatos, y en todas participaron Pérez y Quishpe, e Iza solo en una.

"El malestar que ha generado el compañero Jaime, y Leonidas Iza que ellos aducen que no hemos coordinado con ellos, eso es falso. No sé por qué no participó de las convocatorias que realizó PK. Leonidas estuvo una vez, pero no llegaron a acuerdo. No sé cuál es el celo, o las situaciones internas que ha tenido también PK, pero como región Costa hemos participado de todas las reuniones de la PK, como de la Conaie", indicó.

Exhortó a que los dos líderes se "sinceren" sobre sus aspiraciones, "porque esto se ha venido discutiendo hace seis meses, y no demostrar ahora o reflejar que hay una división en el movimiento", expresó el dirigente de Santo Domingo de los Tsáchilas.

Los procesos de democracia interna, según el cronograma electoral aprobado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), se darán del 9 al 23 de agosto, y PK tiene previsto recibir impugnaciones a los precandidatos hasta el 7 de agosto.

El 9 de agosto se calificarán las listas, y el 22 se convocará a elecciones primarias telemáticas, de acuerdo con su calendario interno. El 24 de agosto se proclamarán a los candidatos. (El Universo)