El presidente de la Federación Nacional de Abogados y subdecano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central, Ramiro García, a través de Twitter, señaló que la acusación contra el expresidente Abdalá Bucaram, por transporte y comercialización de bienes culturales "no tiene pies ni cabeza".

Mencionó que los bienes encontrados en su casa no estaban a la venta, ni estaban siendo transportados. "Tener una colección privada de lo que sea, no es punible".

La acción judicial Audiencia en contra de Abdalá Bucaram y su hijo Jacobo no se instaló porque su abogado tiene covid-19.

En las afueras de la Unidad Judicial Florida Norte, en Guayaquil, un grupo de agentes permanecía custodiando las instalaciones.

Me disculpan pero la acusación contra @abdalabucaram por transporte y comercialización de bienes culturales no tiene pies ni cabeza. Los bienes encontrados en su casa no estaban a la venta, ni estaban siendo transportados. Tener una colección privada de lo que sea, no es punible.