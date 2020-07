1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Miércoles, 29 Julio 2020

"Todos los días hay sorpresas", dijo la secretaria de Comunicación del Gobierno, Caridad Vela, a modo de resumen de su gestión de los primeros días en el cargo. "Tengo que admitir que hay muchos aspectos que todavía no termino de enterarme cómo funcionan las cosas, todos los días hay sorpresas", dijo a manera de presentación.

En lo que sí está clara es en la política de comunicación que quiere implementar y también de dónde vienen los ataques en contra del Gobierno, principalmente en las redes sociales.

"Sin traicionar a mis principios y a mis creencias, sin intentar defender al Gobierno, sí expresar lo que está sucediendo, siempre con la verdad por delante. Las cosas partes de una base que deben ser claramente explicadas, anunciadas oportunamente para ejercer la labor de informar y no de reaccionar ", refirió.

Sobre los bulos dijo que sí hay una capacidad tecnológica para enfrentar las fake news, lo que no hay son recursos económicos para implementar un sistema que depure todo lo que son trolls, mensajes maliciosos y fake news.

"Estas fake news surgen de sitios que no los ves venir y cuando las mismas redes sociales como Facebook, Twitter, Linkedin, los eliminan, estos ejércitos de trolles vuelven a las redes en cuatro o cinco días con otros nombres y direcciones.

Ahora, "las fake news que nos están matando son comentarios que surgen de nosotros mismos". Citó un caso en particular y a manera de anécdota relató su experiencia: "La semana pasada un servicio de inteligencia detectó que un reportaje escrito por un periodista que tiene una plataforma noticiosa, que funciona en el país, pero cuya sede está fuera del país, había utilizado una foto de un funcionario. se le mandó una advertencia que esa foto tenía copy right y que no la podía utilizar libremente y que tenía que bajar ese reportaje. Esta persona empezó a hacer líos en las redes. Seguidamente la llamé por teléfono. Saludamos cordialmente, y él me dijo que, si lo llamaba por el tuit de ayer, le respondí que sí, pero lo llamo para agradecer. Hubo los típicos cuatro segundos de silencio, porque él no entendía, pensó que yo llamaba a pelear".

Le dije que gracias a él se daba cuenta que había un sistema automático, pero no puede ser que al momento que identifica la foto se pide que bajen el artículo. Para Vela tiene que haber una persona que esté detrás de ese proceso para que decida si el artículo sigue publicado por más que nos dé palo. Media hora después comenzaron los tuits: "Caridad Vela, secretaria de Comunicación ha ofrecido retirar todos los reclamos hechos a este medio de comunicación".

"Sí tu vez los ataques vienen de adentro", le dijo Caridad Vela a Carlos Vera, director del programa "Al Día" de Max Tv Online, "a ratos la frase de que estas durmiendo con el enemigo toma cuerpo y no nos damos cuenta el daño que hacemos a nuestro país y a la audiencia. El momento que se tergiversa la información estamos engañando, mintiendo, por intereses y ambiciones personales que no siempre son positivas ni transparentes". (Max Tv OnLine) (jtr)