Detalles Publicado el Martes, 28 Julio 2020

La asambleísta Ximena Peña, quien renunció a la coordinación del bloque de Alianza País, se refirió -este martes- a las acciones entre el bloque legislativo oficialista y el Ejecutivo de Lenin Moreno.

“Me sentí traicionada desde el momento de la ruptura con la Revolución Ciudadana: ahí ya me sentí traicionada, pero me siento decepcionada también del Presidente, el Presidente del movimiento no ha ejercido su rol, no ha escuchado a la militancia” , dijo en entrevista con Radio La Calle.

Considera "fundamental" que Alianza PAIS retome un discurso autónomo, de lo contrario tomará alguna decisión. "Soy una asambleísta reelecta. Llevamos este cargo con un alto compromiso, veremos si habrá la posibilidad de apoyar alguna otra propuesta, no pensando en un gobierno transitorio, sino en el país".

“Después de varias reuniones de la dirección nacional, hemos decidido salir con candidatos propio. Esto no quiere decir que estemos cerrado a Alianzas. Los candidatos saldrán de procesos de democracia interna”, apuntó.