1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 27 Julio 2020

Jorge Acosta, abogado de Dalo Bucaram, afirmó este lunes 27 de julio, que esto se trata de una guerra contra la familia, ya que se hacen vinculaciones con información cortada por parte de medios enemigos. "Hasta el momento las únicas supuestas pruebas son unas fotos con unas amistades". Foto: Expreso.

“Si se ponen a revisar las noticias, nadie ha presentado u obtenido algún resultado, incluyendo a la Fiscalía, sobre algún acto ilícito cometido por esta familia, y menos por Dalo Bucaram”, aseguró.

Asimismo, dijo que Dalo Bucaram no tiene ningún vínculo contractual con el Estado, "no es proveedor (...) no tiene encargada la administración de ningún hospital; sin embargo, se le vincula con negociaciones en hospitales".

En la rueda de prensa, el abogado criticó que se hable de reparto de hospitales pero no haya autoridades del gobierno del presidente Lenín Moreno involucrados. "¿Por qué no han ido a declarar los exministros de Salud ni los exdirectivos del IESS?", puntualizó.