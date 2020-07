1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Sábado, 25 Julio 2020

Compras de insumos médicos con posible sobreprecio en el marco de la emergencia sanitaria derivada por el Covid-19, fue el tema que analizó la Comisión de Régimen Económico y Tributario, presidida por el legislador Franco Romero Loayza. Para el efecto, la mesa recibió a Juan Aguirre, director General del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) quien informó respecto a las denuncias presentadas en distintos medios de comunicación por parte de ciudadanos y funcionarios públicos.

El principal del Sistema de Contratación Pública indicó que dentro de la emergencia la ley permite un tipo de contratación directa para compras por causas de fuerza mayor y atención prioritaria. Afirmó que, ni el Sercop, ni proveedores del Estado interesados, pueden ver esos procesos en el sistema de compras, lo que no ocurre en el régimen general.

Juan Aguirre insistió en que, posterior al proceso de contratación, la entidad contratante publica dicha información. Frente a las denuncias conocidas dentro de la emergencia sanitaria, manifestó que el servicio de compras estableció medidas que pretenden mejorar y transparentar los procesos de compra.

Sobre posibles perjuicios al Estado, expresó que el Sercop emitió tres resoluciones que plantearon subir información y que esta sea evidenciada en el portal en máximo dos días, además de generar una base de datos abierta. “Es importante plantear reformas a nivel reglamentario, a fin de mejorar y transparentar el régimen de compras no solo de tipo directo, sino en el régimen especial”, dijo.

Es imperativo mejorar el sistema y, más aún, eliminar todo elemento de opacidad del proceso de compras públicas, señaló el titular del Sercop. Requerimos que todos los procesos sean competitivos y que el Estado pueda escoger al proveedor para mejorar la calidad y el precio, a través del cambio normativo, advirtió.

Aguirre detalló que en el marco de la emergencia se efectuaron procesos de 195 millones de dólares en régimen de emergencia y 455 millones de dólares por régimen especial que suman 650 millones de dólares, que no permitieron ejecutar rebajas. Con el régimen comun se contrató un monto de 1580 millones de dólares, cuya rebaja se registra en 9,7 %. “En régimen especial y de emergencia no existen rebajas”, dijo, y es potestad de la entidad contratante el proceso directo con el proveedor.

Finalmente, expresó que los datos demuestran que no existe competitividad y que se requiere un sistema sólido y de confianza para los proveedores. “Sin competencia no hay transparencia, y sin transparencia no hay seguridad”, expresó, al puntualizar que el Sercop ha actuado en los marcos legales.

Pronunciamiento de los legisladores

Tras la intervención del titular del Sercop, los legisladores se refirieron al proceso de compras en el marco de la emergencia. Sobre el estado de los procedimientos en el portal, posibles sobreprecios, falta de información, investigación en casos de irregularidades; se refirieron a los 78 casos que sigue la Fiscalía General del Estado, catálogos electrónicos de insumos y fármacos; así como reformas legales para el sistema de Compras Públicas.

Réplica a los legisladores

Ante el pronunciamiento de los comisionados, Juan Aguirre explicó sobre el tema de precios, que si no existe competitividad no se pueden establecer precios justos. También, manifestó que con las resoluciones del organismo, se estableció que la razón social del Registro Único de Contribuyentes (RUC), este debe ser vinculado a las actividades para las que se contrata.

En la norma de sanciones, indicó que el Sercop no es un ente sancionatorio o de control y que el sistema de responsabilidad se encuentra establecido en la Ley de Contratación Pública. Varios procesos han sido remitidos a la Contraloría General de Estado para establecer responsabilidades. Manifestó que como ente no cuentan con herramientas de supervisión de los procesos en tiempo real pero que se han observado más de un centenar de procesos de contratación ya sea por no cumplir con la totalidad de la información, procedimiento en emergencia, información incompleta, entre otros.

Dijo que se establecerán los catálogos de proveedores y productos para la transparencia de los procesos. Además de ejecutar las reformas legales y reglamentarias pertinentes para evitar la afectación de recursos. Insistió que es urgente la generación de reglamentación puesto que el sistema requiere acciones rápidas.