El expresidente Abdalá Bucaram, reaccionó a las denuncias y pedidos de arresto para sus hijos y allegados por casos de corrupción dentro de hospitales del IEES.

El político señaló que esta “persecución y linchamiento mediático” lo llevaría a buscar la presidencia de la República.

"10 juicios van a seguir contra mis hijos y yo. El gobierno ha resuelto destruir una familia mientras saquean nuestros recursos y el pueblo se muere de hambre. Puro espectáculo. ¿Por qué con mi familia y no con otros políticos? ¿Por qué señor Moreno?", aseveró.

Asegura que desean impedir que yo sea candidato, "aunque no lo he deseado pero con lo que está pasando voy a tomar la próxima semana la decisión. Este país necesita meter presos a todos estos políticos pillos", señaló vía Twitter.

PRÓXIMA SEMANA DECIDIRÉ SI SERÉ CANDIDATO A PRESIDENTE O NO. ECUADOR ESTA GOBERNADO POR MAFIAS. TRAFICANTE DE DROGAS, DE ARMAS Y AHORA DE UNAS VASIJAS DE BARRO COJUDAS QUE DICEN SON PATRIMONIO CULTURAL. YO NO COLECCIONO HUEVADAS DE NINGÚN TIPO. MISERABLES, PIDEN 10 AÑOS DE PRISIÓ

