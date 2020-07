Acogiendo los pedidos de la fiscal general del Estado, Diana Salazar Méndez, el Tribunal integrado por los jueces David Jacho, Dilza Muñoz y Wilman Terán desechó los recursos de apelación presentados por la mayoría de los sentenciados, ratificando la sentencia de primera instancia, que los condenó como culpables del delito de cohecho pasivo propio agravado.

María de los Angeles Duarte, exministra de Rafael Correa, dice que "no pensé que llegarían a esto (...) Realmente confié en que los funcionarios honestos no podrían ser perseguidos".

Sin embargo, señala que se equivocó porque la "han condenado sin más pruebas que el testimonio de una delincuente confesa. ¿Qué será de mi hijo pequeño?Yo soy todo lo que el tiene".

No pensé q llegarían a esto.Realmente confié en que los funcionarios honestos no podrían ser perseguidos.Pero me equivoqué. Me han condenado sin más pruebas q el testimonio de una delincuente confesa.Qué será de mi hijo pequeño?Yo soy todo lo que el tiene! @MashiRafael @Sandinin