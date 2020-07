1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 20 Julio 2020

La terna para la Vicepresidencia enviada por el Ejecutivo tuvo cuestionamientos desde el inicio, expresó este lunes la asambleísta Ximena Peña al señalar que el país necesitaba de personas sin cuestionamientos y por eso se opuso a la misma.

Sin embargo, terminó votando por María Alejandra Muñoz, el tercer nombre de la terna, porque fue el que mayor consenso generó en la Asamblea Nacional.

Criticó que el Gobierno ha tomado muchas decisiones sin consultarlas con su bloque en el Legislativo: Alianza País. "No hemos sido parte del Gobierno y muestra de ello es que en el Gabinete no hay militantes de País", dijo.

Si bien no se ha creado una ruptura formal, asegura que no hay diálogo con el Ejecutivo y por eso no han participado en la toma de decisiones. "Hay una mayoría que respetamos pero que no hemos podido sumarnos a la misma y esto no quiere decir que vayan a respaldar temas o leyes que beneficiarán a los ciudadanos".