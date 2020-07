1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Domingo, 19 Julio 2020

"La designación la recibí orante con Polo, que este año vamos a cumplir 20 años de casados, con mis hijos, mi hijo del cielo y mis tres hijos de la tierra", esa fue la expresión de la nueva vicepresidenta de la República, María Alejandra Muñoz, un día después de su designación, en el centro religioso María Madre de la Iglesia, en la Cdla. Los Ceibos.

Muñoz el pasado viernes alcanzó 75 votos afirmativos, pese a ser la tercera en la terna enviada por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional. Superó a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, y al secretario de Gabinete, Juan Sebastián Roldán, que no obtuvieron el apoyo suficiente.

En la iglesia Muñoz indicó que su misión no será fácil. "No es fácil, las misiones no son fáciles más aún en la coyuntura como la que estamos viviendo sanitaria, económica, pero sobre todo una coyuntura de lo que nos falta aquí adentro (lo dijo tocándose el corazón), de falta de misericordia, unos a otros", mencionó.

Aseguró que su designación fue recibida con serenidad y prudencia. Además, pidió a los presentes orar por ella. "Con esa alegría de estar en mi segunda casa (iglesia) recibo esta comunidad con la certeza de contar con la oración de todos ustedes, el señor nos mandó de dos en dos y yo también los necesito. Qué Dios bendiga al Ecuador", dijo.

El acercamiento de Muñoz a la gestión pública viene del 2002 cuando se desempeñó como asesora jurídica en la presidencia de Gustavo Noboa. Luego, en junio de 2006, ocupó la Subsecretaría General de Gobierno y Policía en el régimen de Alfredo Palacio. En esas funciones estuvo hasta enero de 2007.

Y con el actual Gobierno ingresó como subsecretaria de Agenda Presidencial de abril a septiembre de 2018. Y desde esa última fecha hasta su actual designación como vicepresidenta se desempeñaba como directora general del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae).

El Universo