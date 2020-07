1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Viernes, 17 Julio 2020

Holbach Antonio Muñeton, presidente de la Federación de Cámaras de Turismo del Ecuador, afirmó que el sector turístico de marzo a julio el balance de pérdidas asciende a USD 1 683 millones.

Además, han cerrado el 33% de las empresas relacionadas a este sector y se han perdido más de 25 mil empleos. "Las empresas no tienen la fuerza de cómo más resistir".

"No se siente que existe el Ministerio de Turismo y ese es nuestro reclamo. El empresario se panifica, no le puedes decir que ahora no se abrirá el sector y digan que hay que esperar, será una perdida más. Es falta de articulación y coordinación", dijo.