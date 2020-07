1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 16 Julio 2020

La alcaldesa de Esmeraldas, Lucía Sosa, señaló este miércoles, que el informe de Contraloría General del Estado, solo ratifica las denuncias que hizo al iniciar su gestión administrativa.

Lara dice que los recursos cobrados a los empresarios nacionales sirvieron para el anillo vial de los barrios del sur, cuando dichos trabajos fueron financiados con dineros de Petroecuador, valores que luego fueron reclamados por los empresarios por la ilegal aplicación de la Ordenanza Municipal.

"Lo que puntualiza dicho informe no es de sorprenderse, era vozpopuli en la pasada administración, pero se ratifica con documentos que Lenin Lara deberá responder dentro de los plazos que la Entidad de control estipula", aseveró la alcaldesa.

Señala que los impuestos recaudados no fueron depositados íntegramente ni recuperados.

Además, menciona que contando con un Departamento de Coactivas se contrató personal externo de abogados para el cobro de valores adeudados a la entidad.

"En cuanto a los valores entregados por el Banco de Desarrollo para el Catastro de la ciudad y del cantón no existe documentación justificativa sobre lo cual deberán responder los funcionarios de la anterior administración, puesto que Lucía Sosa no se inventó información alguna sino que no se encontró documentación alguna que ahora Contraloría ha sacado a relucir luego de atar cabos sueltos", apuntó.