Detalles Publicado el Miércoles, 15 Julio 2020

Tras agradecer al presidente Lenín Moreno por su designación, el canciller Luis Gallegos dijo que “ha aceptado este reto en el momento más crítico que ha vivido la humanidad en los últimos 75 años. Es la primera vez que una amenaza afecta a todas las naciones y, al mismo tiempo, a cada ser humano. No ha habido nada parecido en la historia”.

Así abrió su primera rueda de prensa, que se hizo por vía telemática, desde las oficinas del Consulado del Ecuador en Nueva York.

“La pandemia ha causado tragedias en todos los lugares del mundo. Ha afectado la salud de varios millones y a toda la economía mundial, a toda la cadena de producción, con repercusiones impredecibles en los aspectos financieros, comerciales, además de causar gravísimos problemas sociales, el agravamiento de la pobreza y la pérdida de empleos”.

Primer eje: respuesta a la pandemia

Cuatro ejes definirán el ejercicio de la política exterior del país bajo la conducción del experimentado diplomático. El primero es precisamente priorizar la respuesta a la pandemia de la covid-19 y sus efectos devastadores, según anunció.

Ello se hará por el incremento de la cooperación, en primer lugar regional, a través de los mecanismos como Prosur, Celac, la OEA y otros foros de integración.

“Ya me he reunido con el secretario general de la OEA y mañana lo haré con el secretario general de la ONU. Además he conversado con varios cancilleres de la región, y acabo de hacerlo con el canciller de Turquía, quien ha ofrecido una cooperación efectiva con el Ecuador, en equipos y vituallas”, anunció.

Además de la cooperación hemisférica, dijo que incrementará la cooperación sur-sur, a fin de que el Ecuador pueda recoger y brindar experiencias sobre la lucha contra la covid-19 con otros países de similares ingresos.

En este sentido, la cooperación también permitirá facilitar la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, la lucha contra el cambio climático y el fomento de la economía circular.

Segundo eje; gestión bilateral aunada a la comercial

El segundo eje de la gestión del nuevo Canciller será la gestión bilateral diplomática concertada con la comercial, en especial con Estados Unidos, Rusia, la Unión Europea, para consolidar el mayor acceso a esos mercados a pesar de la contracción económica mundial. De las exportaciones depende en gran medida la economía y el empleo en el país, recordó.

En este contexto confirmó que se aprovechará de la mejor manera la asociación estratégica con China, el mayor mercado del mundo, así como las relaciones con los demás países del Asia, y que el Ecuador continuará buscando su ingreso a la Alianza del Pacífico.

Fortalecer la relación con los países vecinos, Colombia, Perú y Costa Rica, será otra de las prioridades. Anunció también que se negociará un tratado de comercio con Turquía.

Refirió también los pasos para superar el impase surgido con China sobre las exportaciones de camarón.

Tercer eje: apoyo diplomático para soluciones para la economía

El tercer eje de la gestión del canciller Gallegos será el apoyo, a través de la diplomacia, en los organismos multilaterales a fin de lograr asistencia financiera para el alivio de la crisis y la renegociación de la deuda. Gallegos anunció que se reunió este lunes con el Ministro de Finanzas Richard Martínez para que le ponga al día de los avances en la renegociación de la deuda y la relación con los multilaterales.

En este eje también se inscribirán los esfuerzos para obtener un programa más amplio de cooperación con las Naciones Unidas, ampliando el actual marco de US$ 50 millones anuales de cooperación.

El objetivo es promover una economía que permita el regreso al trabajo de miles de ecuatorianos que los han perdido en esta pandemia, señaló.

Cuarto eje: bienestar y derechos humanos de los ecuatorianos y migrantes

El cuarto eje de la política exterior será el bienestar y los derechos humanos de los ecuatorianos. Cada día nos esforzaremos por proteger los derechos humanos de nuestros migrantes, cuya situación es más grave por la pandemia.

Recordó que estaba hablando desde las oficinas del consulado del Ecuador en Nueva York, ciudad en la que viven decenas de miles de ecuatorianos. Dijo que allí se ha visto el sufrimiento de los migrantes, porque algunos de ellos han sido los primeros en perder sus empleos en EE.UU. Dijo que la Cancillería concentrará sus esfuerzos en los más vulnerables.

Por otro lado, también se enfocará en los refugiados e inmigrantes procedentes de otros países, para fortalecer los programas de ayuda y paliar los problemas que sufren.

Ofreció una gestión transparente y democrática y expresó su solidaridad “con quienes han perdido un familiar o un amigo por causa de la pandemia”. Dijo que enfrentará con tesón y con paciencia los problemas para encontrar soluciones reales. No puedo dejar de cumplir mis obligaciones de diplomático, dijo, y felicitó a Francia por su día nacional que se cumple en esta fecha.

Al final de su exposición, el canciller respondió a varias preguntas de los periodistas presentes en la conexión telemática.