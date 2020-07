1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Publicado el Martes, 14 Julio 2020

El asambleísta por SUMA, Guillermo Celi, catalogó este martes 14 de julio, en entrevista con Radio Huancavilca, como 'impresentable' la terna para el vicepresidente de la República, enviada por el Ejecutivo.

"La terna es impresentable. Mi criterio es claro: es una terna que no se compadece con los ecuatorianos (...) Me parece contrasentido que se haya enviado terna de ese nivel, sin orden y sin dirección", dijo.

Además, agregó que las autoridades principales de Ecuador no está conscientes de la realidad, "parece que el Gobierno está en la nebulosa y no se dan cuenta de lo que viven los ecuatorianos; se dedicaron a pagar deudas $341 millones y no salvaron vidas, tenían que poner a punto los sistemas de salud".