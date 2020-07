1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Publicado el Martes, 14 Julio 2020

Luis Fernando Torres, precandidato presidencial por la alianza PSC-Madera de Guerrero, afirmó que la consulta popular, propuesta por el exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, es muy oportuna porque prevé solucionar los problemas de las ecuatorianos -pero aprobarla- dependerá de los ciudadanos.

"Si todo sale normal, la consulta popular podría ser votada en segunda vuelta. No es fácil pero tampoco imposible", dijo.

Por otro lado, indicó que no es precandidato por decisión propia, "mi nombre fue incluido por J. Nebot y P. del Cioppo. Ustedes han visto en mis redes sociales que no estoy haciendo campaña, porque cuando algo quiero, lo campaño. Estoy agradecido porque tomaron en cuenta mi nombre y no más".