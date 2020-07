1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 13 Julio 2020

La mañana de este lunes 13 de julio, el asambleísta del BADI, Eliseo Azuero, rindió versión libre y voluntaria- vía telemática- dentro de la instrucción fiscal por el delito de delincuencia organizada en el que es procesado el exlegislador de AP-Aliados, Daniel Mendoza.

Según el abogado de Azuero, Francisco Freire, Azuero insistió en que no conoce nada del caso por delincuencia organizada en el que es procesado el exasambleísta.

Asimismo, indicó que con el exasambleísta sólo tuvo una relación laboral por medio de la Asamblea.

También señaló que desconoce la existencia de supuestos audios de conversaciones con Mendoza y que son parte de las investigaciones. "No sabemos de qué se trata de qué audios hablan, ni nada Lo único que sabemos es que la Fiscalía no nos informa de qué audios está hablando, no sabemos, y sin la información no podríamos decir qué es lo que vamos a hacer".

Reinstalan la audiencia de apelación en caso Sobornos

Araujo: espera que procesados en caso Sobornos no salgan libres de responsabilidad

Abad: pruebas adquiridas con presunto sobreprecio en Quito podrían caducar, apenas se han aplicado 10.000

Torres: asambleístas con carnés de discapacidad deben transparentar su documentación

Xavier Torres: se abusó y robó a personas con discapacidad

Daniel Salcedo salió del coma pero sigue delicado de salud, según abogada

Pacto de silencio entre ministra Romo y exasambleísta Mendoza, advierte Héctor Yépez

'El derecho de las personas con discapacidades no puede ser conculcado por unos cuantos sinvergüenzas' | María Cristina Kronfle

Garaycoa propone realizar examen de polígrafo a todos los funcionarios

Fiscalía pide fecha y hora para vincular a Alfredo Adum en investigación por fraude procesal

Dictan prisión preventiva para viuda e hijastros de Carlos Luis Morales

César Coronel: debemos dejar de normalizar los hechos de corrupción

Lloret: hay que establecer responsabilidades hasta el más alto nivel por entrega de carnés de discapacidad

Proponen recalificación de personas con discapacidad | Stalin Basantes, experto

Fuerza de Tarea de la Fiscalía procesa a Daniel Salcedo por presunto lavado de activos

Defensa de Daniel Salcedo pide a Fiscalía llamar a declarar a la asambleísta Cristina Reyes | En el proceso de peculado

Dictan prisión preventiva para Abraham Muñoz, su hermano y tres funcionarios del Hospital del Guasmo | Acusados de vender medicina donada