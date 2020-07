1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Viernes, 10 Julio 2020

Cristina Reyes, asambleísta y precandidata a la Presidencia de la República por el Partido Social Cristiano (PSC), considera que la consulta popular que propone el exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, se llevaría a cabo en la segunda vuelta electoral de 2021, y resalta que consultarles a los ciudadanos siempre será democrático porque ellos siempre tendrán la última palabra.

"Son 11 preguntas con una visión pragmática y de progreso para el país, nadie podría estar en contra de la consulta popular que impulsa Jaime Nebot. Una de las preguntas propone cárcel de 50 años -sin rebaja- para los que maten y violen a menores de edad", precisó en entrevista con Radio Sucesos.

Por otro lado, dice que la única forma de limpiar el nombre de la Asamblea es trabajando con "nuestras credenciales de honestidad. Necesitamos un baño de verdad y debemos terminar con toda la podredumbre que le rodea al legislativo".

¿Qué pasaría si el PSC decide apoyar la candidatura de Otto Sonnenholzner?

"No me quiero referir a nombres porque no existe una posibilidad en firme. Nos encontramos en precandidatura y todos peleamos la posibilidad de ser el candidato oficial a la presidencia", respondió.