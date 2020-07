1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Un amplio grupo de dirigentes de federaciones nacionales, asociaciones provinciales y sectores productivos y gremiales del Ecuador dieron a conocer la guía de preguntas que serán incluidas en la consulta popular que será dada a conocer a las instancias respectivas para iniciar el proceso tal como manda la Constitución.



Son once preguntas en total con sus respectivos anexos, entre las cuales están: Cárcel de 50 años -sin rebaja- para los que maten y violen a menores de edad; crédito con interés preferencial; El Gobierno Central, a ningún título, podrá de disponer de los aportes al Iess, Isfa y Isspol;el respeto al ambiente será la condición indispensable para aprobar proyectos hidrocarburíficos y mineros; el gobierno no podrá retener ni demorar las asignaciones a los Municipios, Prefecturas y Juntas Parroquiales; se elimina la disposición que obliga a los municipios, Juntas Parroquiales, Prefecturas y Universidades públicas a desembolsar el impuesto al valor agregado, y, no se podrá elaborar ni aprobarse el presupuesto del Estado sin que sus ingresos y egresos sea reales y fundamentados.

