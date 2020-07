1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

El presidente se ha equivocado ya tres veces en escoger a su vicepresidente, sostiene el exministro y analista, Mauricio Gándara. El exembajador en diálogo con Carlos Vera, del programa "Al Día" de Max Tv OnLine, refirió que no se trata de un ministro u otro funcionario que se lo reemplaza el mismo día, se trata de la sucesión presidencial, de la estabilidad del país. Gándara pone el escenario de un hecho tráfico que obligue a la sucesión presidencial o por algún problema de salud fallezca el presidente.

Gándara, en tono irónico, dijo: "Creen que están en su casa, y que pueden entrar y salir cuando gusten. No". En el juramento está que desempeñarán las funciones de vicepresidente que en la Constitución dice que será por el mismo período del presidente. Lo demás linda con la irresponsabilidad".

Los que no están en la terna

El periodista Carlos Vera, a propósito de la terna para vicepresidente que el Ejecutivo debe enviar a la Asamblea Nacional y que remplazará al renunciado Otto Sonnenholzner, comentó: "Ya está lista, ya la tiene el presidente. No puedo decir quienes están, pero sí quienes no están", dijo Vera en su programa mañanero

"No están dos que se rumoreaban: los ministros de Producción y de Agricultura. No está Agustín Albán (secretario de la Senecyt). Quienes sí están no puedo mencionar, de dónde son tampoco". Tampoco está César Litardo, presidente de la Asamblea Nacional. (Max Tv Online) (jtr)