Para el asambleísta del PSC, Henry Cucalon, la renuncia de Otto Sonnenholzner a la Vicepresidencia del Ecuador responde a la "crónica de una salida anunciada"; ahora le desea "buen viento y buena mar" en los proyectos que emprenderá a futuro.

Manifestó que pese a que el Gobierno haya devaluado la imagen de la Vicepresidencia, no significa que esta no deba existir. En ese sentido, dijo que se debe respetar la Constitución y esperar a que el presidente de la República Lenín Moreno envíe una terna y que la Asamblea la analice.

No obstante, sostiene que si los tres nombres propuestos "son malos" el Legislativo podrá rechazar la terna. "Un nombre puede ser aprobado por la Asamblea, pero si todos los nombres son tremendamente malos se podrá rechazar", reiteró.

Por otro lado, ratificó que el Partido Social Cristiano tendrá candidato propio y entre las propuestas que plantea Cucalon está defender la economía social de mercado por su eficiencia y solidaridad alejada de extremismos y dogmatismos que provocan empobrecimiento colectivo e injusticias. "Es el mejor camino para la prosperidad con equidad".

Además, como precandidato presidencial considera también necesario impulsar la agricultura, la ganadería y la pesca artesanal para la recuperación económica.

"El sector productivo requiere reglas claras, frenar abusos en comercialización y apoyo permanente para cumplir su rol como motor de trabajo y provisión de alimentos", concluyó. (PMB)

