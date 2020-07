1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 100% (1 Vote)

Detalles Publicado el Miércoles, 08 Julio 2020

El vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Enrique Pita, manifestó este miércoles que hay situaciones que aún no se han resuelto en el Pleno para las elecciones como el tema de cuál sistema de votación se utilizará y tampoco se ha definido el presupuesto.

En ese sentido, muestra su preocupación porque no se pueden tomar decisiones a último momento. Pita asegura no poner en tela de duda la voluntad de los 5 consejeros por trabajar, pero le llama la atención el hecho de que muchas decisiones que se toman "no se ajustan al sentido común".

"Los valores referenciales del presupuesto electoral los conocimos sólo una vez y luego no se ha vuelto a tocar en una sesión del Pleno. Creo que las instituciones deben ser conscientes de la situación del país y esperemos el CNE tenga esta solidaridad", enfatizó.

Agregó que tanto su persona como la del consejero Luis Verdesoto cuestionan en ese punto la falta de acciones en el CNE, o en su defecto que "las decisiones que se toman sean solo compartidas entre los consejeros de 'mayoría' para luego votar en el Pleno sin argumentos".

Sobre la disposición de la Contraloría contra estos tres consejeros, dijo que deberán presentar en 30 días sus descargos y tomar acciones sobre iniciar el proceso para la eliminación de 4 organizaciones políticas. (PMB)