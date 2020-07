1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 10% (1 Vote)

Detalles Publicado el Miércoles, 08 Julio 2020

El expresidente Rafael Correa, aseguró este martes 07 de julio, que no le interesa su futuro político y reconoció que ahora sería muy complicado a nivel familiar y personal regresar al país. "Lo haría, de ser necesario, pero me costaría bastante y complicaría".

A su juicio, no es momento de hablar de candidaturas, si no de unidad. "Se trata de lograr la mayor coalición para recuperar la Patria. Bienvenidos todos los que tienen y defienden principios, valores, amor por la Patria siempre y cuando no hayan caído en traición, corrupción y maldad".

Sin embargo, Compromiso Social, Centro Democrático, Federación Nacional de Mujeres, Frente de Organizaciones Sociales, Confederación de Pueblos, Fuerza Rural, Coalición por la Patria y Frente Patriótico lanzan "Unión por la Esperanza". Sin definir candidatos, no descartan a Rafael Correa.

Las reformas aprobadas obligan a los candidatos a presentarse personalmente a entregar su postulación, en el caso de ser nacionales como lo es la Vicepresidencia, ante la Dirección Nacional de Organizaciones Políticas del Consejo Nacional Electoral en Quito. Sin embargo, Correa tiene dos órdenes de prisión en su contra (una por el caso Sobornos 2012 - 2016 y otra por el caso Balda) por lo que al pisar suelo ecuatoriano deberá ser detenido.