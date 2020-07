La Hora de Quito

Detalles Publicado el Sábado, 04 Julio 2020

A medida que transcurren las horas, los casos de más autoridades y altos funcionarios con carnet de discapacidad continúan aumentando y saliendo a la luz pública.

En las últimas horas se dio a conocer por medio de redes sociales, el caso del alcalde de Babahoyo, Carlos German; y del asambleísta por Los Ríos, Ramón Terán, ambos oriundos de la capital fluminense. El caso salió a la luz luego de que Daniel Salcedo fuera acusado de presuntos actos de corrupción. (NDA)

Alcalde de Babahoyo

Carlos German, quien registra el 52% de discapacidad, refiere que solicitó el documento en el año 2014, después de haber dejado de ser Concejal, en virtud de las secuelas que dejó el fuerte accidente de tránsito sufrido en el año 2005 (donde perdió a su primera esposa, hijo y nieto).

El Alcalde cuenta que tuvo que pasar por cinco cirugías para paliar el problema en sus extremidades; sin embargo, quedó con una lesión permanente que es una artrodesis, cuya fijación del pie no le permite realizar los movimientos normales; así como un acortamiento de 2,5 centímetros en una de sus piernas, por lo cual usa plantillas especiales.

A esto se suma una lesión visual (caída de los párpados), que fue justamente la razón por la cual había estado ausente en la Alcaldía durante los últimos días, puesto que fue operado a causa de esa dificultad.

Sobre la compra de un vehículo importado en el Servicio de Aduanas con exoneración de tributos en el 2019, cuenta que no hizo la importación como tal, sino que lo adquirió directamente a la casa comercial en el mes de marzo, antes de ser Alcalde. “He obtenido los beneficios que la ley dispone, ya que el carnet no lo he obtenido de forma ilegal, sino por un problema de salud de por vida”, explicó German, agregando que por eso no ha pensado en desistir del documento.

Asambleísta por Los Ríos

Ramón Terán, quien presenta el 50% de discapacidad según la certificación de la entidad emisora, justifica que ese porcentaje corresponde a las cinco operaciones realizadas en sus rodillas: tres en la izquierda y dos en la derecha, desde el 2001.

La última cirugía fue en agosto del 2019, en el hospital del Seguro Social Teodoro Maldonado Carbo, donde le colocaron una prótesis en la rodilla izquierda.

Por ello, el Legislador aclara que obtuvo el carnet luego de los diferentes diagnósticos médicos, en septiembre de 2019. Sin embargo, deja en claro que el uso de este documento no ha sido usado en la adquisición de vehículos ni mucho menos con descuentos en el pago de servicios básicos.

Agrega que el trámite para el carnet lo empezó a tramitar en mayo de 2019, y la certificación se la otorgaron en noviembre de ese mismo año, lo cual resulta ágil en comparación para algunas personas que por años llevan tratando de obtener dicho carnet.

“No estoy violando ninguna ley, no he realizado ningún trámite, más que solo acudir al Registro Civil para renovar mi cédula y que salga con la certificación de discapacidad”, subrayó el Legislador.

Otros casos

Asambleísta por Los Ríos, Marcia Arregui, dio a conocer que tenía un 56% de discapacidad por haber sido diagnosticada con una miocardiopatía hipertrófica aguda (afectación del corazón), y que fue obtenido en el 2017.

Gobernador de Los Ríos, Camilo Salinas, asegura tener un porcentaje de 41% de incapacidad física, denominada osteoarticular.