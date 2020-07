1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 20% (1 Vote)

Viernes, 03 Julio 2020

Un nuevo hecho de corrupción se destapa en medio de la pandemia del covid-19. Esta vez es el uso fraudulento de carné de discapacidad para beneficios económicos.

Leonidas Iza, del Movimiento Indígena de Cotopaxi, dice que el tema de los carnets, desenmascaró el tipo de ciertos asambleístas que dicen legislar en el Ecuador.

"Fabricio Villamar no trate de limpiarse, no hay justificación válida. Los ecuatorianos no soportamos más que se delinca y estafe desde los curules de la Asamblea", aseveró.

— Leonidas Iza Salazar Oficial (@LeonidasIzaSal1) July 3, 2020