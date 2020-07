1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 100% (1 Vote)

Fiscalía procesó, por el delito de delincuencia organizada, a Francisco Xavier O. T., uno de los directores del Hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) de Guayaquil, luego de que fuera detenido el pasado sábado en su domicilio, ubicado en la urbanización Lomas de Urdesa, en el norte de esta ciudad.

En la audiencia de vinculación, el fiscal Segundo Lucas Centeno presentó los elementos de convicción suficientes para demostrar la presunta participación del detenido en el hecho investigado, entre estos: el parte de detención y las órdenes de allanamientos ejecutados en Guayaquil, y los informes investigativos de la Unidad de Inteligencia Anti delictiva (UIAD-G).

Además, los informes de las contrataciones entre la entidad de salud y personas naturales y jurídicas, y el Informe con Indicios de Responsabilidad Penal emitido por la Contraloría General del Estado, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 30 de junio de 2018.

Fiscalía solicitó prisión preventiva para el procesado.

La jueza Yesenia Hidalgo acogió en parte el pedido fiscal y dictó medidas cautelares a la prisión: arresto domiciliario, el uso de dispositivo electrónico y prohibición de salida del país, por tratarse de casos especiales contemplados en el artículo 537 del Código Orgánico Integral Penal (en la diligencia, el detenido presentó un carné de discapacidad física del 40%, por una presunta afectación a su salud).

El procesado se desempeña como director de área y era quien, presuntamente, realizaba los requerimientos para la compra de los insumos médicos en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, del IESS. Fiscalía investiga un presunto perjuicio al Estado en casi 12 millones de dólares, en 18 contratos ejecutados en el período de gestión del ex director Luis J. Z.

Con la detención de Francisco O. T., ya son seis los procesados en este caso, entre ellos, José B. P., Hugo V. F. y Francisco S. J., que están con prisión preventiva, mientras que, a Jeanneth P. O. y Jorge C. B. se les dictó arresto domiciliario.

El pasado 28 de junio de 2020, Fiscalía también formuló cargos contra Francisco O. T por presunto peculado. En esta causa, ya son ocho las personas investigadas. Seis de ellas fueron procesadas tras el operativo ejecutado por Fiscalía y Policía Nacional, el 3 de junio: Francisco S. J., Julio V. F., Víctor C. V., Rosa G. L., Katherine C. M. y Enrique A. M. Mientras que David Rolando C. F. fue vinculado el 15 de junio. Él se desempeñaba como proveedor de insumos en el hospital Teodoro Maldonado Carbo.

Con la vinculación de Francisco Xavier O. T., la jueza de Garantías Penales dispuso de treinta días más para el cierre de la instrucción fiscal.

Fiscalía procesó este caso con base en el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de delincuencia organizada con pena privativa de libertad de siete a diez años.