1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 70% (6 Votes)

Detalles Publicado el Jueves, 02 Julio 2020

El vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, anunció este jueves 2 de julio, que en los próximos días iniciará a trabajar en un camino electoral, con miras a los comicios presidenciales previstos para el 7 de febrero del 2021.

El segundo mandatario se encuentra cumpliendo agenda en Cuenca en donde mantuvo reuniones con las autoridades locales.

“Quiero dejar esto claro, el Ecuador necesita unidad, no necesita dispersión, no se trata de candidaturas en este momento. Yo trabajaré para buscar ese camino que nos una, no por ideologías, sino por objetivos, ese trabajo que he hecho desde la Vicepresidencia, lo haría también en función de un camino electoral, en donde no necesariamente sea yo quien participe, porque insisto, no se trata de las personas, se trata de los objetivos”, manifestó.

Otto nació en Guayaquil el 19 de marzo de 1983, hijo de Ramón Sonnenholzner y Rosa Elena Sper Ziade, es parte de una familia empresaria y vinculada a la radiodifusión, de ascendencia alemana. Está casado con Claudia Salem Barakat y tiene tres hijos. El apellido Sonnenholzner, viene de dos derivaciones Sonnen, que significa "sol", y holzner maderero, es decir, Madereros del Sol y proviene del pueblo de Amerang, ubicado en el sur de Alemania. Fue ahí que nació el “tronco” del árbol familiar en Ecuador: el cadete de marina Georg Sonnenholzner Spring, bisabuelo de Otto. Terminó la secundaria en el Colegio Alemán Humboldt con la especialización en ciencias sociales y comunicación, luego realizó sus estudios de economía internacional en la Schiller International University en sus sedes de Alemania y España, en la que se graduó con el título de economista. Adicional a ello, se especializó en la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich y Universidad de Passau. Como empresario se ha desenvuelto en el sector de la construcción, comercio y agricultura. Realizó su labor como comunicador y gerente general en radio Tropicana y fue presidente Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER) en Guayas. También ha realizado actividad como profesor universitario en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Tras la destitución de María Alejandra Vicuña en diciembre de 2018, fue propuesto por allegados al presidente Lenín Moreno como reemplazo de Vicuña a la vicepresidencia y encabezó la terna presentada a la Asamblea Nacional para este cargo. Tras la elección realizada en la Asamblea Nacional el martes 11 de diciembre de 2018, fue escogido como vicepresidente de la república. Diez días después de su designación se dieron como funciones "el seguimiento del Diálogo Social Nacional, la coordinación de las acciones de los Consejos Sectoriales, y ser parte del desarrollo de la agenda sostenible y la atracción de inversiones".