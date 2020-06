1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 100% (1 Vote)

Detalles Publicado el Lunes, 29 Junio 2020

Guillermo Lasso, líder de CREO y candidato a la presidencia de la República, se refirió a los actos de corrupción por la compra de medicinas y de insumos para los hospitales del país con sobreprecios e indicó que esto terminará cuando exista un solo sistema de compra transparente.

Por ello, desde la Asamblea se conformó una comisión que se encargue de identificar las irregularidades para que estos temas se judicialicen porque de lo contrario serían palabras al viento.

En otro orden de ideas, Lasso dijo que el fideicomiso Salvar Vidas recaudó casi 10 millones de dólares para la compra y entrega de medicinas, insumos médicos y equipos respiratorios, "al momento se ha llegado con la ayuda a 210 cantones de los 225 que tiene el Ecuador, desde Carchi al Macará, desde Galápagos hasta Tiwinza". En Guayaquil, tras contacto con la alcaldesa Cynthia Viteri se entregaron 200 camas clínicas para el Hospital Bicentenario y algunos equipos para el Centro de Convenciones.

En el tema electoral, dijo que los hechos que existan entre el contralor general del Estado y la presidenta del CNE, Diana Atamaint, demuestra la desconfianza de la mayoría que conforma el actual organismo electoral y ante la desconfianza ella debería dar un paso al costado.

Pese a estas disputas, CREO se alista para el sufragio del 7 de febrero porque "las elecciones se ganan el día que se las realiza, no con encuestas " y luego se enfocarán en combatir la pobreza porque esta no se elimina con más deudas ni con renegociaciones, "la pobreza se combate con ideas nuevas que no perjudique al pueblo, hay que generar riquezas".

Sobre sus propuestas, afirmó que también su Gobierno trabajará en duplicar la producción petrolera, "de llegar a ganar este será un primer paso porque con la duplicación de la producción petrolera, en términos de cuatro años, ya existirían recursos para los problemas fiscales, para poder atender esa gran masa de deuda, que no solo es deuda externa si no deuda interna".

Acerca de la carga tributaria a la que está inmersa el sector privado, apuntó que "nadie invierte en un país que en 14 años ha tenido 30 reformas tributarias. La gran oportunidad de alcanzar riqueza está en el exterior, pero no vamos a ser competitivos si cada vez y cuando se clavan impuestos al sector privado". En el tema del IVA (Impuesto al Valor Agregado), expresó su rechazo en un alza de puntos. "No estoy de acuerdo en gravar el consumo, tenemos que activar la economía, países como Alemania bajó el IVA y Colombia tuvo días en 0%. Tampoco estoy de acuerdo con la eliminación". (PMB)