Detalles Publicado el Lunes, 29 Junio 2020

El líder del Partido Social Cristiano (PSC), Jaime Nebot, aseguró -este lunes 29 de junio- en Televistazo, que ahora tiene el mejor de los cargos: el de un ciudadano que se preocupa por su país, sin querer nada a cambio.

"Para mí la política es servir y eso no pasa por tener un cargo público (...) Soy de los que piensan que uno tiene que irse de la vida política electoral cuando la gente quiere que se quede, no cuando la gente está rezando para que se vaya. Con el cariño y no con el odio de la gente", dijo.

Afirmó que el PSC tendrá candidato para presidente, sea del partido (donde hay gente con mérito), o de uno independiente. Siempre, "valorando mérito y trayectoria y que tenga coherencia con nuestro discurso y nuestra praxis, sobretodo en lo económico".

Ante los comentarios de que el partido no será nada sin Nebot en la Presidencia, dijo que así le comentaban hace años, y lograron ser la primera fuerza política nacional. "Ahora en la política hay magos (...) Que ser vayan al circo que es donde tienen adeptos".

¿Usted va acompañar al candidato?, claro que lo voy acompañar y también como ciudadano-sin politizar la consulta- me voy a sumar a la enorme cantidad de organizaciones, porque esta es una consulta ciudadana que busca lo mejor para Ecuador.

"Mucha gente dice que todo lo que pido están en la Ley, yo digo que sí, pero dígame una que se cumpla (...) Qué ciudadano -comunista o capitalista-quiere que le sigan robando el 20% que le entregan al seguro", aseveró.

La expectativa

Nebot reiteró que, hace exactamente 24 años que viene diciendo que no a la candidatura presidencial y no hay nadie que pueda decir que él haya confirmado que iba a aceptarla.

"Sin que haya mentido", dice que la expectativa le sirvió para llevar a su partido al sitial nacional otra vez, tener el mayor número de alcaldes, prefectos, aliados y a poder reunirse con la sociedad del país y hacerles entender que solo ellos pueden ser presidentes "tienen que obligar a los presidentes y a los asambleístas a ser lo que fue Nebot en la Alcaldía de Guayaquil: un empleado del pueblo".