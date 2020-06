1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 23% (3 Votes)

Detalles Publicado el Viernes, 26 Junio 2020

El exdirector del Consejo Directo del IESS, Paúl Granda, se pronunció ante publicaciones "malintencionadas y de mala fe" realizadas en redes sociales, a través de un portal y al respecto dijo que a lo largo de la función pública ha sido plural y respetuoso con todos los políticos, sin importar las diferentes tendencias ideológicas.

"Hemos conversado con líderes nacionales y provinciales y, el último año, lo hemos hecho a fin de socializar y buscar soluciones a los problemas estructurales de la seguridad social. Jamás he tratado temas contrarios a la ley y mis interlocutores podrán dar fe de ello".

Granda asegura que no conoce ni ha tenido relación alguna con Daniel Salcedo, "jamás he participado de una reunión con él". "En Guayaquil me he reunido con los actores políticos, autoridades, líderes gremiales, sin exclusión".

Manifiesta que ha combatido la corrupción en los espacios en los que ha estado y actuado siempre en el marco de la ley. En tanto, indicó que "difamar es un delito y es una acción corrupta e injusta contra cualquier ser humano".

"Desde la Presidencia del IESS luchamos contra la corrupción, creamos un Comité de Ética y Transparencia que desde junio de 2019 investigó 180 casos, todos con resoluciones y acciones contundentes".

En ese sentido, el exdirector de la seguridad social hizo mención a que han terminaron con famosos convenios de pago, "dimos trámites a denuncias presentadas por la Comisión Anticorrupción sobre presuntos actos ilícitos en HTMC y exigimos se presente denuncia inmediatamente, que hoy es la base de acción de la Fiscalía". (PMB)

Exigimos remoción de Jairala (Feb 2019), terminamos con famosos convenios de pago, dimos trámite a denuncia presentada por Comisión Anticorrupción sobre presuntos actos ilícitos en HTMC y exigimos se presente denuncia inmediatamente, que hoy es la base de acción de la Fiscalía. pic.twitter.com/Nl5xG6KdsV — Paúl Granda (@PaulGranda) June 26, 2020