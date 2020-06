1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 23 Junio 2020

El exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, le pone suspenso a una eventual candidatura presidencial. Ayer circuló en redes un comunicado del líder del Partido Social Cristaino Cristiano (PSC)-Madera de Guerrero (MG), dirigido a sus coidearios de lucha en el que da a conocer que "en la segunda mitad de esta semana" dará a conocer su decisión final.

Nebot dice que su decisión va muchos más de un simple sí o no. "Te pido me escuches no solo con la curiosidad que sé que tienes, sino con la profundad, inteligencia y clara visión que te caracteriza".

El político -dijo- que le hubiese gustado compartir la decisión en un acto cuantitativamente importante, lamentablemente la pandemia del Covid-19 y las disposiciones legales lo impiden.

Y finaliza el comunicado diciendo: "Ten la certeza que haré lo que creo más eficaz y certero para llevar al Ecuador a la prosperidad, y estoy seguro que esa batalla definitivamente la libraremos juntos". (jtr)