Lunes, 22 Junio 2020

El exasambleísta, Leonardo Viteri, junto a Jorge Rodríguez, excoordinador de la Comisión Nacional de Anticorrupción, entregaron los documentos a la Fiscalía que investiga un una red de delicuencia organizada en la fallida construcción del Hospital Básico de Pedernales, por el que se mantiene detenido el asambleísta Daniel Mendoza.

"No es tan solo hospitales, sino que él (Daniel Mendoza) está dedicado a cuantificar cuántos postes de telefonía celular privada había en Ecuador y transaba con los Municipios para él ir a cobrar a las telefonías. Pueden imaginarse ustedes que en mi lugar natal (Bahía de Caráquez) el Centro de Salud tiene un contrato de limpieza por $ 1000 diarios y no tiene más de 400 metros 2 y digo $ 1 000 diarios porque el contrato es de $ 230 000 y obviamente no hay más de 240 días laborables al año", explicó Viteri.

El exlegislador manabíta afirmó que presentaba la documentación y la denuncia con el respaldo de la Comisión Anticorrupción tanto nacional como de la provincia de Manabí.

