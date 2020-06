Expreso de Guayaquil

Sábado, 20 Junio 2020

La directora general del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) conversa sobre las irregularidades halladas en el proceso de contratación del hospital de Bahía de Caraquez.

Y es que en agosto de 2019 el Sercop halló “errores insubsanables” en el proceso de contratación del centro de salud y recomendó su suspensión. El Secob no acató las disposiciones.

El director de esa entidad está ahora detenido por el caso Pedernales y la construcción del hospital de Bahía sigue su curso, sin que nadie haga nada.

- Expreso tuvo acceso a unos oficios en los que ustedes avisan al Secob de las irregularidades halladas en la contratación del hospital de Bahía, pero la obra sigue, ¿qué fue lo que encontraron?

- Yo creo que nuestros documentos hablan por sí mismos. En el caso del hospital de Bahía, nuestros controles permitieron detectar que en más de 20 rubros existían marcas. La Ley de Contratación Pública prohíbe que los términos de referencia contengan marcas, porque eso significa un direccionamiento. Eso es una violación directa a la ley y una razón suficiente para declarar desierto el proceso. Además, tuvimos la denuncia del señor Ruperti en la que manifestaba que la declaratoria de utilidad pública no se había realizado con el debido proceso. Solicitamos a la entidad contratante se nos aclare y nos dé una justificación, pero no contestó. Nosotros hicimos dos insistencias, no se declaró desierto y, por el contrario, se adjudicó. Y cuando existe desobediencia a la ley, mandamos el expediente a la Contraloría porque una vez que se adjudica es potestad de ellos intervenir.

- Pero con este caso da la impresión de que cualquier entidad puede desobedecer una orden que es de obligatorio cumplimiento y que no pase nada...

- Estos son casos extraordinarios. Normalmente cuando el Sercop se pronuncia las entidades acogen la recomendación. Sin embargo, aquí creo que el tema no era de desobediencias, esto va más allá. Ellos saben que es un agravante para Contraloría haber realizado las cosas aún con observaciones, porque lo hacen de manera consciente. Hay evidencias de que no justificó nada. Para nosotros era evidente que aquí había alguna irregularidad.

- ¿Y por qué no alertaron a otras instituciones del Estado ante el silencio de Contraloría?

- Nosotros alertamos a otras entidades del Estado. Sin embargo, no podemos entorpecer los procesos de investigación, porque si el Sercop se dedicara a denunciar ampliamente todos los procesos, estarían advertidos de por dónde van a ir también los otros controles. Cuando se advierte también a Fiscalía, se sigue un protocolo. El Sercop sí hizo otras alertas a otras entidades, a dos entidades adicionales, pero debemos guardar confidencialidad.

- ¿Por qué no da el nombre de esas entidades?

- No, porque obviamente ahí no estaríamos guardando la confidencialidad.

- ¿Cuándo enviaron esas alertas?

- El año pasado.

- ¿Y le han contestado o dicho si están investigando?

- No ,porque seguimos un protocolo antisobornos y ya ahí no podemos acceder a información ni ver los detalles.

- Se lo pregunto porque el Secob es investigado por el caso Pedernales, pero no se dice nada de Bahía. Es como si sus alertas hayan pasado tan desapercibidas que todos piensan que ese hospital se va a terminar ya de construir...

- El caso de Pedernales es un poco diferente, porque ahí nos llegaron varias denuncias. Coincide en que se le pide a la entidad contratante que justifique. La entidad nunca justificó, guardó silencio y nuevamente el expediente fue trasladado a Contraloría. Ahí hubo un mutis por parte de la entidad. Ya había estos antecedentes de que la entidad simplemente hace caso omiso a los controles por eso es que están enviados todos los expedientes de Pedernales, Bahía y Manta a la Contraloría.

- Y, aún así, la Contraloría solo ha actuado en Pedernales...

- Hay que preguntarle a Contraloría y mirar en qué etapa del proceso está. Yo no conozco ya de eso. Eso ya es competencia de ellos, pero nosotros sí encontramos irregularidades en el proceso precontractual de ambos hospitales.

- ¿Y en el de Manta hallaron inrregularidades?

- Sí, lo revisamos y también lo enviamos a la Contraloría.

- ¿Cómo pueden sancionar estas irregularidades?

- La ley no nos da esa competencia sancionadora y eso debemos fortalecerlo. Si me preguntan, nosotros sí deberíamos tener un mayor poder sancionatorio para cuando exista desobediencia. Sobre este tema no existe una tipificación específica y por lo tanto se traslada a otra entidad de control. Sin embargo, nosotros habíamos indicado de estas irregularidades también a las entidades contratantes, a las autoridades presupuestarias, pero la entidad contratante decidió seguir.

- Ahora el Secob pasará a manos de Obras públicas, ¿les enviarán esta información para que la analicen?

- Los procesos reposan en nuestra página, pero ellos pueden pedir los expedientes que necesiten. Pero le repito, nosotros sí hemos informado a las entidades competentes, pertinentes. Una vez que una entidad asume una responsabilidad, lo primero es sanear todos los procesos. (Expreso)