Detalles Publicado el Miércoles, 17 Junio 2020

La ministra de Gobierno, María Paula Romo, manifestó este miércoles el Ejecutivo ha hecho esfuerzos inéditos para luchar contra la corrupción y deberá caer el peso de la ley a todos los que han cometidos actos durante la emergencia sanitaria.

Asegura que el Gobierno ha tenido que vivir con austeridad y recortes pero en el único lugar donde no dejó de poner dinero fue en la salud y eso causó que fuera el área donde los corruptos pusieran los ojos. "Ojalá la actuación de los jueces sea contundente", expresó.

De igual forma, expresa que ahora es "imposible que alguien pueda sacar un dólar en efectivo de la administración pública", en tanto pide a la ciudadanía tener cuidado con que se esté hablando de un distractor que apunte a quitarle legitimidad al origen de los órganos de control que están luchando con una red de corrupción.

Sobre el informe de La Posta, dijo que han pedido a la Fiscalía que haga todas las investigaciones del caso, pero reitera en que se debe estar alerta a que no sea "un distractor".

"Hoy muchas de las revelaciones periodísticas tienen como origen las filtraciones de lo que fue ese sistema de espionaje, pero el presidente Lenín Moreno no tiene esa práctica. Esos sistemas fueron usados de manera equivocada".

Con relación a las investigaciones alrededor del alcalde de Quito, Jorge Yunda, dijo que se encontraron con el tema de las triangulaciones, "hay un contrato de repavimentaciones y encontramos que al final la misma empresa es la ejecutora de las obras. Empresa que además es de un constructor cercano al alcalde".

Romo habló también, por otro lado, acerca del estado de excepción e indicó que "no podemos vivir" de manera permanente en uno y "no se ha hecho", pero el manejo del COVID-19 requiere restricción en dos derechos: el de movilidad y el de libre asociación. Pero esto no quiere decir que se impedirán las manifestaciones sociales. (PMB)