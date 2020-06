1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 16 Junio 2020

La asambleísta de Alianza País, Elizabeth Cabezas, ante las varias publicaciones y noticias vinculadas a hechos de corrupción difundidas en los últimos días en varios medios de comunicación y redes sociales, que involucran a asambleístas en funciones de diversas bancadas, repudió todos los actos de corrupción que han privilegiado el lucro y el negociado antes que el servicio de la salud y la vida, beneficiando a grupos enquistados en distintas instituciones públicas.

Estos hechos "demandan un pronunciamiento institucional, el mismo que lo he esperado con paciencia, sin embargo ante el silencio de la Asamblea Nacional y del movimiento AP, respaldo a la Fiscalía y Función Judicial para que actúe dentro del debido proceso juzgando a los involucrados".

Asimismo, aclaró que la disciplina partidista no puede ser entendida como complicidad y no existe espíritu de cuerpo ante la gravedad de los actos denunciados. "Rechazar la difusión de información falsa y apocrita, replicada por varios medios en donde se me incluye, afectando mi trayectoria política, mi carrera profesional y mi buen nombre".

Exige a los ministros que han expresado haber recibido pedidos puntuales para cargos públicos; así como, de quienes dicen tener injerencia en la administración pública para que denuncien sus nombres y evitar generalizaciones maliciosas que plantean dudas y desprestigian "a quienes no estamos inmersos en esos grupos y que atentan contra la moral de la sociedad ecuatoriana".

"No fui incondicional al conocer procesos irregulares del pasado y no me prestaré para ignorar los del presente. Por lo que a partir de hoy analizaré mi permanencia en el movimiento AP y mi gestión en la Asamblea en el marco de la independencia", aseveró.