Detalles Publicado el Lunes, 15 Junio 2020

No me va a decir el alcalde de Quito que no sabía que había un contrato de 30 millones con la empresa Geico. Entonces ¿quién administra?

Así preguntó el exalcalde de Quito, Roque Sevilla, quien dijo que exempleados de la empresa Geico, serían amigos de Jorge Yunda y han ocupado cargos en la empresa de agua potable.

Las irregularidades en compras públicas emergentes, en medio de la pandemia del COVID-19, realizadas por la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de Quito (EPMAPS) las confirmó la Contraloría General del Estado.

La noche del pasado jueves se conoció que la autoridad de control, aprobó dos informes con indicios de responsabilidad penal por dos contrataciones relacionadas con insumos para la desinfección de instalaciones y otra por la compra de equipo de protección.

"No me va a decir el alcalde de Quito que no sabia que había un contrato de 30 millones con la empresa Geico. Muchos de los ex empleados de Geico son los que han ocupado los cargos en la empresa de agua potable. Entonces ¿quién administra?" @SevillaRoque pic.twitter.com/P9nobK1LP3 — Patricia Terán (@PatiTeran) June 13, 2020