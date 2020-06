1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Domingo, 14 Junio 2020

La fiscal general, Diana Salazar, afirmó este domingo, en entrevista con El Comercio, que las cifras muestran cómo en los delitos comunes la prisión preventiva se aplica en el 50% de los casos. Pero en temas de corrupción se usa solo en el 20%.

"Ese es el doble discurso con el que se maneja la prisión preventiva (...) Que no me digan los señores jueces que hay injerencia en la justicia o que estamos tratando de obligarles. No estamos generalizando, pero hay decisiones judiciales que están ayudando a los delincuentes", dijo.

Explicó que la decisión judicial en el caso del expresidente Abdalá Bucaram, es entendible, porque es un hombre de 65 años de edad y tiene derecho a arresto domiciliario.

Sin embargo, cuestionó el caso de Carlos Luis Morales, prefecto del Guayas. "El juez conocía que evitó órdenes de detención para el círculo cercano. Resulta que se pudo ejecutar la orden de captura solo para él. Ojalá que se quede a enfrentar los cargos hasta el final y no huya"

Por otro lado, la fiscal indicó que han tenido una disminución en el presupuesto de la Fiscalía. "Este año arrancamos con USD 1,8 millones en contra. Estamos haciendo las coordinaciones con Finanzas, para que se entienda la importancia de dotar de suficientes recursos a la Fiscalía para poder trabajar. Si queremos dar una verdadera lucha contra la corrupción, entréguennos las herramientas".