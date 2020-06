1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 50% (1 Vote)

Detalles Publicado el Sábado, 13 Junio 2020

El expresidente de la República, Abdalá Bucaram, la noche del viernes 12 de junio, anunció que este sábado será intervenido a un procedimiento cardíaco. El doctor Luis Hallón, electrofisiólogo ecuatoriano, será el encargado de aplicarle la intervención quirúrgica, según el exmandatario.

“Dr. Luis Ayón, gran electrofisiólogo ecuatoriano, espero que su capacidad y Dios me saquen bien del procedimiento cardiaco del día de mañana. Confío en Dios y en usted (...) Siempre fui asintomático, pero la verdad es que me siento muy mal, creo que mi Wacho no anda bien. ”, tuiteó Bucaram quien dijo que toda la vida ha soportado ataques, pero ahora se meten con sus hijos.

EL DR LUIS HALLÓN GRAN ELECTROFISIÓLOGO ECUATORIANO, ME INTERVIENE EN UN PROCEDIMIENTO CARDÍACO EL DÍA DE MAÑANA A LAS 11AM EN EL HOSPITAL OMNI. TODA LA VIDA SOPORTÉ LAS REPRESIONES, PERO AHORA SE METEN CON MIS HIJOS. NO ME SIENTO BIEN. CONFÍO EN USTED DR LUIS HALLÓN... — Abdala Bucaram Ortiz (@abdalabucaram) June 13, 2020

