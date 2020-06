1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 10 Junio 2020

El consejero del Poder Electoral, Luis Verdesoto, señala que al parecer el oficio con el se nombraba a Roberto Grijalva Arias como Director Nacional de Infraestructura Tecnológica ha desparecido del CNE y no han dejado registro alguno. "Lo único que hay es copias. Esto es sumamente extraño".

Respecto a la denuncia sobre la aprobación de la organización política de Daniel Mendoza, dijo que solo conoce lo que la prensa ha investigado y hecho público hace pocas horas. "Se aprobó a su organización política en tiempo récord y coincidente con el juicio político a la presidenta del CNE".

Dijo que el conjunto del padrón Electoral tiene que se analizado. "Nos enteramos que la presidenta del CNE solicitó a la Contraloría que audite el padrón. No sabemos bajo qué términos de referencia o si los hubo o no. Por ello, me he dirigido al contralor".