Detalles Publicado el Lunes, 08 Junio 2020

El empresario ecuatoriano Alfredo Adum Ziadé, en una entrevista con El Comercio, afirmó que la avioneta accidentada este lunes 08 de junio en Perú, es propiedad de una de sus empresas y aseguró que él "jamás" la ha prestado.

Aseguró que desconoce quiénes eran las personas que estaban en la aeronave en el momento del siniestro aéreo.

Adum destacó que el único autorizado para mover la aeronave del hangar, ubicado en la Aviación Civil, en Guayaquil, era su piloto Frankin L.

Sin embargo, mencionó que su piloto, al parecer, habría entregado su avioneta a otro aviador. “Este segundo piloto (quien falleció en el accidente) salió de Guayaquil en horas de la madrugada con destino a Santa Rosa, donde, al parecer, se embarcaron otras personas, entre ellas un tal Daniel, quien resultó herido en el percance aéreo”.

Señaló que su piloto está supuestamente desaparecido y que el último reporte de él lo obtuvo a las 07:30.

Por otro lado, al ser consultado por Daniel Salcedo, investigado en casos de corrupción y por Dalo Bucaram dijo que "jamás en mi vida. (…) Yo con Dalo Bucaram no tengo amistad. Él me botó del partido. No tengo ningún vínculo con él. No conozco quiénes son sus amigos. Mi amistad es con Abdalá Bucaram papá”.